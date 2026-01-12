きょう1月12日は成人の日です。大阪市内でも二十歳を迎える人たちを祝うイベントが開かれました。大阪市役所では、今年度２０歳を迎える３３人がシンボルの「みおつくしの鐘」を２０回打ち鳴らしました。式典に参加した人たちは人生の新たな節目を迎え決意を新たにしました。（女性）「自分自身で思いやりや感謝が作っていける人物になろうと改めて思いました」一方、大阪市阿倍野区のあべのハルカスでは、今年度二十歳を迎