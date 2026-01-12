11日、最新の男子世界ランキングが発表された。〈写真〉松山英樹、高精度アイアンの秘密日本勢最上位の松山英樹は1ランクアップの16位。中島啓太が2番手の93位でトップ100を維持している。ほか比嘉一貴（109位）、金谷拓実（116位）、久常涼（131位）、平田憲聖（154位）、金子駆大（168位）、生源寺龍憲（188位）と続いていく。上位勢に変動はなし。1位からスコッティ・シェフラー（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）