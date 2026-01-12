強い冬型の気圧配置や寒気の影響で、近畿地方では北部を中心に雪が降り、真冬並みの厳しい寒さとなっています。気象台などによりますと、冬型の気圧配置が強まっている影響で、近畿地方は北部を中心に雪が降りました。兵庫県豊岡市ではきのう午前１１時ごろから雪が積もり始め、最大１３センチ（午前８時）の積雪が観測されました。「お正月の時よりもちょっと多い感じです」「今年は温かい期間が長かったので、ないかなと思