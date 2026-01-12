上・中越の山沿いを中心に大雪をもたらした強い冬型の気圧配置は次第に緩む見込みですが、下越と佐渡では昼過ぎまで高波に警戒が必要です。 強い冬型の気圧配置の影響を受け、上・中越の山沿いを中心に平地でも大雪となりました。上越市高田では午前7時の段階で平年の2倍近い64センチの積雪を観測。朝から除雪作業に汗を流す人の姿が見られました。冬型の気圧配置は次第に緩む見込みですが波の高い状態は続いていて、12日昼過ぎに