新潟市で11日、二十歳のつどいが開かれ、会場では久しぶりの友人との再会を喜ぶ人の姿が見られました。華やかな振袖が煽られてしまうほどの強い風に見舞われる中、11日に新潟市中央区で開かれた二十歳のつどい。新潟市では25年度、前の年より106人少ない7053人が二十歳を迎え、式典には約4100人が出席しました。式典では出席者を代表し、成澤凛奈さんが「感謝を忘れない謙虚な大人になりたい」と誓いを述べました。【美容師を目指