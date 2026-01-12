高市首相は通常国会の冒頭での解散を検討する中、韓国の李在明大統領との首脳会談に向けて、さきほど首相公邸を出発しました。沈黙を続ける高市首相が3日ぶりに姿を見せました。解散については何も話すことなく、公邸をあとにしました。高市首相はコート姿で車に乗り込み、羽田空港へと向かいました。土日は一歩も外に出ることはなく、首相側近は「ひとりで考えているのだろう」と話しています。今週は外交ウイークとなります。13