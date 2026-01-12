オープニングトーク 岡田師匠の2026年第一声は「我々にとっては新年一発目やんな」その言葉に呼応する柴田さん&甲斐ちゃん。一発目の放送でしたが、ごくごくノーマルな通常モードでお送りしました。まずは柴田さんのお正月の話。産まれたてのベイビーがいるという事で、ず～～と子どもと遊んでいて気付くとお正月が終わっていたそうです。一番ハッピーなやつ～～