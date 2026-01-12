高松南警察署 高松市の大型商業施設で、女性のスカート内に携帯電話を差し向けて下着を撮影しようとしたとして、性的姿態等撮影未遂の疑いで、自称整体師の男が逮捕されました。 警察によりますと、高松市の自称整体師の男(28)は、2026年1月11日午後3時50分ごろ、高松市の大型商業施設で女性に後ろから近づき、携帯電話をスカート内に差し向けて下着を撮影しようとした疑いがもたれています。 商業施設の保