埋却の様子11日香川県提供 香川県で今シーズン初めて高病原性鳥インフルエンザが発生した東かがわ市の養鶏場でニワトリの殺処分と埋却が完了しました。 東かがわ市の採卵用の養鶏場では、10日午前9時から香川県職員が24時間体制で約2万4000羽のニワトリの殺処分を始め、11日午前1時半に完了。11日午後3時45分には埋却処分を終えました。 12日中に鶏舎の消毒など全ての防疫措置を終える予定です。 県