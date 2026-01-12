小学生を指導する川相昌弘さん灘崎野球場岡山・南区北七区 岡山市出身の元プロ野球選手、川相昌弘さんが小学生に直接指導しました。 川相昌弘さんが犠打の世界新記録を達成したことを記念した少年野球大会が岡山市で開かれました。試合の前には小学生約80人に川相さんが直接指導しました。 （川相昌弘さん）「この形でしっかりタイミングを取って素振り。ちゃんとボールが来ると思って」 小学生は、