福岡県久留米市で12日、新春恒例の消防出初め式が行われました。 久留米百年公園で開かれた消防出初め式には、久留米広域消防本部や地元の消防団などから車両50台、およそ1300人が参加しました。 式では、火消しの象徴とされる纏（まとい）に向かって放水する「ばれん回し」や、40メートルのはしご車を使った救助訓練などが披露されました。 一方、去年、練習中の落下事故で消防団員が大ケガをした伝統の「はしご乗