県内の大雪はピークを過ぎましたが、北部を中心に雪崩に注意が必要です。午前8時半ごろのJR長野駅前です。長野市では14センチと今季最大の積雪を観測しました。市民は「来る途中もみんな圧雪になっていてこれはだいぶ（雪を）かかなきゃいけないなと思って来ました」市民は「これだけ降ると（雪を）かくの大変ですね」強い冬型の気圧配置の影響で県内は北部を中心に大雪となり、12日の積雪は最大で野沢温泉で93センチ、小谷