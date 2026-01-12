１２日の静岡県内は、冬型の気圧配置により強い寒気が流れ込んだ影響で厳しい寒さとなり、8つの観測地点で今季最低気温となりました。けさ、静岡市では――記者「午前8時すぎの静岡市葵区です。気温計を見てみると1度となっていて、肌が痛むような寒さとなっています」けさの県内の最低気温は、御殿場市でｰ5.2℃、静岡市・井川でｰ5.1℃、浜松市・佐久間でｰ4.0℃となるなど、各地で厳しい冷え込みとなり、県内8つの観測地