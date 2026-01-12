11日から静岡・掛川市で行われている、将棋の藤井六冠と永瀬九段による王将戦・第1局は、12日に2日目を迎えました。掛川城・二の丸茶室で11日から行われている王将戦・七番勝負の第1局は、12日午前9時に永瀬九段の封じ手の開封から対局が再開されました。2期連続で同一カードとなった王将戦は、藤井六冠が5連覇をかけ永瀬九段の挑戦を受けています。会場では掛川市内の小中学生を対象にした対局見学会も行われ、参加者は両棋