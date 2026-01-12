思い出される昭和の“銀行犯罪”第1回【4200万円入りのジュラルミントランクが消えた…昭和の“銀行事件”はなぜ未解決が多いのかベテラン刑事も漏らした「後味の悪さ」】を読む銀行に預けられた金品を行員が盗む――。三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗事件をめぐり、同行の元行員・山崎由香理被告（47、当時は今村姓）が逮捕されたのは2025年1月14日のこと。他行でも窃盗事案が報告されるなど、2025年は銀行業界への信頼が根底から揺