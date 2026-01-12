思い出される昭和の“銀行犯罪”銀行に預けられた金品を行員が盗む――。2024年に発覚した三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗事件をめぐり、同行の元行員・山崎由香理被告（47、当時は今村姓）が逮捕されたのは2025年1月14日のことだった。【写真】驚きの事件に満ちていた昭和…埼玉の民家で飼われていたライオンも話題に同年10月6日に東京地裁が下した判決によると、山崎被告は2023年3月から2024年10月の間、同行練馬支店と玉川支店の貸