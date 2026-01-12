１０日、ムポチョワネ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（マセル＝新華社記者／陳為）【新華社マセル1月12日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は10日、レソトの首都マセルで同国のムポチョワネ外務・国際関係相と会談した。