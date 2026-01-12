【新華社ウルムチ1月12日】中国新疆出入境辺防検査総站（出入境検査所の統括機関）に所属するタクシュケン出入境辺防検査站（出入境検査所）はこのほど、2025年にモンゴルと国境を接するタクシュケン口岸（出入境検査場）の出入境者数が高水準で推移し、年間で延べ16万3千人を超え、1日当たりでは最大約900人に達したと明らかにした。全体のうち、第三国からの出入境者数が顕著に増加し、前年比64％増の延べ約2700人に上った。