日本の最東端に位置する南鳥島周辺の海底から、レアアースを含む泥を採掘する試験を行うため、政府の探査船が12日朝、出航しました。午前9時過ぎに、探査船「ちきゅう」がおよそ2000キロ離れた南鳥島沖に向けて出航しました。南鳥島沖で20日程度停泊し、水深およそ6000メートルの海底からレアアースを含む泥を連続して採掘し、船に引き揚げる試験を行います。これは世界初の試みです。政府のプロジェクトチームによりますと、南鳥