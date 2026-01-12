NMB48の池田典愛（20）、福原琴美（20）ら新成人10人が12日、大阪天満宮（大阪市北区）で「成人式（二十歳のつどい）」に出席した。黒を基調にした晴れ着で登場した池田。「今年はもっとギャルを貫き通したい」と全身ギャル風の出で立ち。これまでの金髪を「きのう染めました」とアッシュグレーにしてニッコリ。「頭からつま先まで黒とシルバーで揃えて。ネイルも超かわいい感じで仕上げていただいて。いかにもギャル感を出し