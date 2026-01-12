大分県内は大雪の恐れはなくなりましたが、12日朝は各地で厳しい冷え込みとなりました。 九重町 12日午前9時ごろの九重町の飯田高原です。週末から流れ込んでいた強い寒気の影響で雪が降り、あたり一面が真っ白になっていました。 ◆雪かきをしていた人は「寒い。刺すようなというか痛い」 12日朝の最低気温は、玖珠で氷点下6.5度、湯布院で氷点下6.3度を観測するなど県内15の観測地点のうち7地点で 今シӦ