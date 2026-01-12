アカデミー賞の前哨戦とされるゴールデン・グローブ賞が発表され、アニメ映画賞にノミネートされていた「鬼滅の刃」は受賞を逃しました。11日、カリフォルニアのビバリーヒルズで受賞発表が行われ、アニメ映画賞にはK-POPのアイドルたちが悪魔と戦う物語、「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」が選ばれ、ノミネートされていた「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」は受賞を逃しました。映画は主人公の竈門炭治郎