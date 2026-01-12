12日は「成人の日」。各地で「二十歳」を祝う式典が開催されています。千葉県浦安市では、東京ディズニーランドで「二十歳の集い」が開かれました。ステージではミッキーマウスなどの人気キャラクターが歌やダンスを披露し、客席へおりて参加者とハイタッチする場面も。華々しく20歳の門出を祝いました。また、神奈川県横浜市では全国の市区町村で最大規模のおよそ3万4000人が20歳を迎え、午前と午後の2回に分けて式典が行われてい