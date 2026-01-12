■これまでのあらすじ「嫁の労働力は嫁ぎ先のもの」と考える夫が、離婚したいなら慰謝料を払えを言ってきた。さらには浮気しているんだろうと言いがかりをつけてきて、義母は「孫は跡取りとして引き取る」と言い出す。身勝手なことばかり喚き散らす義母だったが突然、倒れて!?義母が倒れたのは脳梗塞だったとのこと。まさか、母と同じ病気になるなんて…。あんな義母ですが、今後のことを考えると心配はありました。でも、だからっ