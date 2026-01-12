24年小倉記念を制し、11日付でJRA競走馬登録を抹消され、種牡馬入りを予定しているリフレーミング（牡8、父キングヘイロー）は未定となっていた、けい養先が北海道日高町のアシュリンジャパンに決まった。12日、JRAが発表した。