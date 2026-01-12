テレビ新広島・古沢知子アナウンサー（52）が12日、自身がMCを務める朝の情報番組『ひろしま満点ママ！！』（テレビ新広島制作・月〜金前9：50）内で今年3月末をもって退社することを発表。2000年4月の番組開始時から出演してきた同番組も卒業、3月20日までの出演となる。【写真】満面の笑みで…ロケを行った古沢知子アナ古沢アナは2018年、「急性骨髄性白血病」と診断され治療に専念。4年半に及ぶ闘病生活を乗り越え復帰し