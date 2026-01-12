1月に召集される予定の通常国会の冒頭での衆議院解散案が政府与党の一部で浮上していることを受け、立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が東京都内で会談し、衆院選で連携を深めることで合意しました。会談は、野田氏の呼びかけで12日午前9時頃から30分ほど行われ、政府与党内の一部で浮上している通常国会冒頭での衆議院解散案について、「大義がない」との認識で一致しました。立憲民主党・野田代表：個々の選挙区はいろいろ