成人の日の1月12日、名古屋市東区では雪が舞う中、二十歳を祝う式典が行われました。東区のウィルあいちで開かれた「成人の日のつどい」には、華やかな振袖やスーツを身にまとったおよそ400人が参加しました。式典では、代表の田村蒼太さんが「自らの選択に責任を持って未来を切り開いていきたい」と決意を述べました。参加者ら：「雪がめっちゃ降っていてすごく寒くて、大丈夫かなと思った。獣医学の道に進んで、動物