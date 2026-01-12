県内は山沿いを中心に断続的に雪が降っています。大雪による交通障害に注意が必要です。建物が覆われるほどの積雪となった12日朝の魚沼市。“さいの神”の周りにも多くの雪が積もり、住民たちが雪かきに追われていました。＜住民＞「40センチから50センチは降ったんじゃないか」「倒れないかと心配しながら作った」県内は山沿いを中心に雪が降っていて魚沼市守門で142センチ津南町や十日町市でも1メートルを超える積雪となっ