1月11日、国立代々木競技場第一体育館で「第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会」の女子ファイナルラウンド決勝が行われ、2年ぶり2度目の優勝を目指したデンソーアイリスはENEOSサンフラワーズに62－76で敗れた。 デンソーの大黒柱である髙田真希は、試合後のインタビューで「ディフェンスの部分でやっぱり徹底しきれなかったという部分と、相手がやりたいことをやら