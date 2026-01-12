MLBは1月9日、日本公式Instagramを更新。MLBネットワークによって、1月7日が、大谷翔平（31）を称える記念日「翔平の日」に制定されたことを伝えた。あわせて、2024年、大谷が「50/50」達成した試合と、2025年のナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦、どちらがより印象的なものだったかをフォロワーへ問いかけ、大きな反響を呼んでいる。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM「めため