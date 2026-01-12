オクラホマシティ・サンダー vs マイアミ・ヒート日付：2026年1月12日（月）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 124 - 112 マイアミ・ヒート NBAのオクラホマシティ・サンダー対マイアミ・ヒートがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし32