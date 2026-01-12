ミネソタ・ティンバーウルブズ vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年1月12日（月）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 104 - 103 サンアントニオ・スパーズ NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対サンアントニオ・スパーズがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォーター