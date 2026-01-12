まぐろに含まれるDHAは、脳の構成成分として重要な役割を担っており、認知機能や精神的健康との関連が研究されています。胎児期から高齢期まで、適切な摂取は年齢を問わず意義があるとされています。脳の発達や維持、気分の安定に関わる可能性について、現在わかっている知見を整理してお伝えします。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業 2020年4月株式会社野口医