イラスト：飯田ともき 1月に入り、寒さがよりいっそう厳しさを増してきたように思います。外出時の防寒対策をもう少し強化しようかと思っている今日この頃。末端より襲って来る身体の冷えにどう対抗するかが悩みです。 その検討対象の1つとなっているのが、表題にある“ウィンターブーツ”。保温性に優れているだけでなく、防水性などを備えたものもあったりして、この季節に何かと役立ちそうだなと思っていま