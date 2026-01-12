酒田市によりますと、12日の午前9時45分ごろ、山形市酒田市浜中でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】庄内空港近くでクマ1頭目撃市が注意呼びかけ（山形） 現場は、庄内空港緑地アーチェリー場の近くだということです。 クマの体長は50～60センチメートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。