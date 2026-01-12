現地１月11日に開催されたブンデスリーガ第16節で、伊藤洋輝が所属するバイエルンがホームでヴォルフスブルクと対戦。８−１で大勝した。ウィンターブレイク開け最初のゲームで開始５分に先制したバイエルンは、13分に同点ゴールを許す。それでも30分にもルイス・ディアスがヘディングシュートを叩き込んで勝ち越し、２−１で前半を終える。迎えた後半はゴールラッシュを披露。マイケル・オリースが２点を奪うなど、怒涛の６