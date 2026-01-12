【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ReoNaが1月10日・11日に東京ビッグサイト東展示棟にて開催された、『アークナイツ』6周年記念イベント『アークナイツ 6th Anniversary Fes. 「Continuum」』に出演した。 ■トークとライブを通じて、『アークナイツ』への想いを形に DAY1の「TVアニメ『アークナイツ』スペシャルステージDAY1」では、楽曲に込めた想いを語るトークで作品との