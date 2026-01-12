これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡に波浪警報、上・中・下越の広い範囲になだれ注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に風雪注意報、上・中越に大雪・波浪・着雪注意報の発表されているところがあります。 下越と佐渡では、昼過ぎまで高波に警戒してください。 ◆12日(月)これからの天気 大雪のピークは越えたものの、午後も雪や雨が降りやすいでしょう。大気の状態が不安定で、夜は