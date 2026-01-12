県内の大雪のピークは越えましたが、気象台は引き続き雪による交通障害などに注意を呼びかけています。中越に出されていた大雪警報は、午前6時前に大雪注意報に切り替わりました。 12日午前10時現在の積雪は、魚沼市守門で141cm、津南町で114cm、長岡市で33cmとなっています。このあとも昼すぎにかけて、中越と上越の山沿いで大雪となるところがある見込みです。 ◆24時間予想降雪量(13日(火)午前6時まで・多いところ)