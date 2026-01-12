11日午後、佐渡市で住宅1棟を焼く火事がありました。住人の男性は外出中で、この火事によるケガ人はいません。 11日午後2時ごろ、佐渡市田切須の菊地信義さん(73)の住宅が燃えていると近所の住民から消防に通報がありました。消防車4台が出動して消火活動にあたり約3時間後に火は消し止められましたが、木造平屋建ての住宅1棟を全焼しました。 警察と消防によりますと、菊地さんはこの家に1人で住んでいて出火当時は外出して