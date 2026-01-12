広島県内は寒波の影響で12日未明にかけて雪が降り、各地で氷点下の朝となりました。県内の積雪は庄原市高野で37センチ、北広島町八幡で23センチとなりました。最低気温は呉市蒲刈を除くすべての地点で氷点下となり、広島市中区でマイナス1.6℃。県内の最低気温は世羅で、マイナス7.6℃を記録しました。「山の方とか真っ白で、すごい綺麗だねと言いながら、ちょっと景色を楽しみながらドライブしていました」一方、冬用タイヤ規制が