北海道内は１月１２日朝から広い範囲で強い風が吹いています。日本海側の沿岸では暴風雪警報が発表されていて、１２日いっぱいは吹雪によるホワイトアウトなどに警戒が必要です。１２日朝の留萌市の様子です。午前６時すぎに最大瞬間風速２１．９メートルと、人が立って歩くのが難しいほどの強い風を観測しました。 １２日の道内は、強い冬型の気圧配置となった影響で広い範囲で風が強まり、午前１１時までの最大瞬間風速