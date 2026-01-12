この記事をまとめると ■東京オートサロン2026に英国メーカーのケータハムがブース出展した ■ケータハム「プロジェクトV」は走れる本格プロトとして量産を強く意識した段階になった ■モーガン「スーパースポーツ」は現代の技術で未来のクラシックカー像を提案している 着実に進むケータハム製BEVスポーツカー計画 東ホール8でロータスと同じ並びで、同じく英国の香気漂う展示として、ケータハム＆モーガンのブースを見逃しては