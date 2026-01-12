永谷園は、「カップ入り 梅干茶づけ」を2026年1月19日に発売する。湯で溶けないカップ専用フリーズドライ梅カップにお湯を注いで3分待つだけで、いつでもどこでもお茶づけが楽しめる「カップ入りお茶づけ」に新商品が登場。袋入り商品のレギュラー茶づけに入っている梅干フレークに加え、湯で溶けないカップ専用フリーズドライ梅をブレンド。梅干の彩りとおいしさを最後の一口まで楽しめる。また「しその実」「しその葉」をプラス