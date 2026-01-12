トランプ氏がまた、イランへの軍事介入に言及です。イランでは物価高騰や通貨急落を背景に反政府デモが各地に広がっていて、これまでに540人以上が死亡しているということです。アメリカトランプ大統領「米軍も検討中だ。我々は非常に強力な選択肢を検討している」アメリカのトランプ大統領は11日、イランに軍事介入する可能性を改めて表明しました。ウォール・ストリート・ジャーナルはトランプ氏が13日に政府高官と正式に対応