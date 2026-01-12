木の枝についた水滴が凍り、きらきらと輝いています。滋賀県守山市のびわ湖で氷のアートと呼ばれる「しぶき氷」が見られました。しぶき氷は風で飛ばされた波しぶきが急速に冷やされ、木や岩などが凍りつく現象です。「きらきらして、とても感動しました」訪れた人は肌を切るような寒さの中、珍しい風景を写真におさめていました。