現在大ヒット中の映画『国宝』の上映劇場にて16日より、入場者プレゼント第2弾の配布が決定した。劇中に登場する『二人藤娘』『二人道成寺』『鷺娘』の演目を切り取ったポストカード全3種をランダムに、来場者1人に1枚ずつ配布する。【画像】ポストカード『二人藤娘』『鷺娘』のビジュアル本作は、16日よりIMAX上映、23日からはプレミアムフォーマットのDolby Cinema上映がスタートする。上映されるのは、映像の細部まで鮮明に