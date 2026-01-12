長野県軽井沢町で起きたスキーツアーのバス事故から10年となるのを前に、教え子4人を失った法政大学名誉教授の尾木直樹さんが現場で慰霊しました。尾木直樹さん「人の命が大事にされるような社会にするために、頑張っていくことをお誓い申し上げます」2016年1月15日に起きたバス事故では、大学生など15人が死亡しました。