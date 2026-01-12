「成人の日」のきょう、全国各地で二十歳になった人たちの門出を祝う式典や催しが行われています。千葉県浦安市では、毎年恒例の東京ディズニーリゾートで「二十歳の集い」が行われました。式典には、華やかな晴れ着やスーツなどに身を包んだ若者およそ2000人が出席。ディズニーキャラクターたちがダンスを披露し、門出を祝福しました。「『やっと20歳だ』みたいな、すごく憧れてたから嬉しいです」「頼りになる大人になりたいです